Type Athens, een muzikaal internationaal huwelijk met Urgent.fm

Basilis en George, twee Griekse muziekfreaks graven naar beats in het funk, soul, wereldmuziek en reggae genre. Ze selecteren muziek in freestyle uit de downtempo 00s stijl tot de downbeat van 2012, verweven met trip hop en hip-hop van over de hele wereld.

Basilis en George houden in hun Type Athens open mic sessies, vullen aan met interviews met Europese artiesten en houden tributes en muzikale specials. Ze vullen de ether elke 2e en 4e zondag van de maand.